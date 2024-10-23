SON DAKİKA | Üsküdar'da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! "Sen o Volkan'sın" dedi çekiçle saldırdı
Son dakika... İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 ay önce kız kardeşi tacize uğrayan, kendisi de tacizciler tarafından darp edilen 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık Okutan, sivil polislerin yanına yaklaşarak, "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diye çekiçle saldırdı. Babası emekli asker Kadir Okutan da polise silah çekince baba ve oğlu polis tarafından vurularak durduruldu. Çekiçle başından yaralanan polis ile baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:48