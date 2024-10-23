Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA | Üsküdar'da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! "Sen o Volkan'sın" dedi çekiçle saldırdı

Son dakika... İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 ay önce kız kardeşi tacize uğrayan, kendisi de tacizciler tarafından darp edilen 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık Okutan, sivil polislerin yanına yaklaşarak, "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diye çekiçle saldırdı. Babası emekli asker Kadir Okutan da polise silah çekince baba ve oğlu polis tarafından vurularak durduruldu. Çekiçle başından yaralanan polis ile baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:48
SON DAKİKA | Üsküdar’da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! Sen o Volkan’sın dedi çekiçle saldırdı

Son dakika... İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 ay önce kız kardeşi tacize uğrayan, kendisi de tacizciler tarafından darp edilen 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık Okutan, sivil polislerin yanına yaklaşarak, "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diye çekiçle saldırdı.

SON DAKİKA | Üsküdar’da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! Sen o Volkan’sın dedi çekiçle saldırdı

Babası emekli asker Kadir Okutan da polise silah çekince baba ve oğlu polis tarafından vurularak durduruldu. Çekiçle başından yaralanan polis ile baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | Üsküdar’da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! Sen o Volkan’sın dedi çekiçle saldırdı

Olay, sabah 08.15 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları bölgede 3 ay önce avukat Yaşar Tarık Okutan'ın kız kardeşi bazı kişiler tarafından taciz edildi.

SON DAKİKA | Üsküdar’da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! Sen o Volkan’sın dedi çekiçle saldırdı

Olayı duyup tacizcilerin yanına giden Okutan da tacizciler tarafından darp edildi.

SON DAKİKA | Üsküdar’da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! Sen o Volkan’sın dedi çekiçle saldırdı

Görseldeki: 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık Okutan

KARDEŞİNİ TACİZ EDENLERE BENZETMİŞ

Sabah saatlerinde Söğütlü Çayır Caddesi'nden araçlarıyla geçmekte olan Yaşar Tarık Okutan ve babası emekli asker Kadir Okutan, bir marketin önünde bekleyen sivil polis aracını gördü ve polisleri kız kardeşini taciz eden kişilere benzetti.

SON DAKİKA SON DAKİKA