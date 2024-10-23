SON DAKİKA | Üsküdar'da akılalmaz olay: Polis baba ve oğlu vurarak durdurdu! "Sen o Volkan'sın" dedi çekiçle saldırdı

Son dakika... İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 ay önce kız kardeşi tacize uğrayan, kendisi de tacizciler tarafından darp edilen 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık Okutan, sivil polislerin yanına yaklaşarak, "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diye çekiçle saldırdı.