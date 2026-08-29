SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan'ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi. Koparan'ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.