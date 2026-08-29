Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Üsküdar'daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan'ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

SON DAKİKA | Üsküdar'daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan'ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

SON DAKİKA | Üsküdar'da sır ölüm! Yazar Murat Koparan villasındaki odada başından vurulmuş halde bulundu. Eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde duyulan tek bir silah sesi, olayın ardından başlayan soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. İşte kan donduran olayın detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:58
SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3'üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan'ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi. Koparan'ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...
SON DAKİKA | Üsküdar’daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÜSKÜDAR