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SON DAKİKA | Üsküdar'daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan'ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...
SON DAKİKA | Üsküdar'daki lüks villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan'ın cansız bedeni bulundu! Meğer o anda eski eşi...
SON DAKİKA | Üsküdar'da sır ölüm! Yazar Murat Koparan villasındaki odada başından vurulmuş halde bulundu. Eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde duyulan tek bir silah sesi, olayın ardından başlayan soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:58