SON DAKİKA... Uygulamadan sipariş ettiği makarnadan rahatsızlandı! Dedektif gibi iz sürüp korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 4 yıl önce…

ZABITA EKİPLERİ TUTANAK TUTTU

Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün adrese giderek denetim yaptığını ancak adresin işletme olmaması nedeniyle sadece tutanak tutulduğunu söyleyen İbrahim Ay, "Sonra zabıta ekipleri benim şikayetime istinaden bir denetim gerçekleştirdi. Kadın bu sefer ben bunu otelde üretiyorum diyerek zabıta ekiplerine cevap vermiş. Zabıta ekipleri de otel müdürüyle bu konuyu doğrulamış. Fakat otelde gerçekleştirilmediğine dair zaten hem evden çıkarken, motora ürünleri yüklerken hem de sipariş teslim ederken görüntüler mevcut. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler mevcut. Bu kadar delili göz ardı ederek vatandaşın yalan beyanına inanıp, insan sağlığını hiçe sayan vatandaşa işlem yapılmaması da çok büyük ayıp oldu" dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR"

Şahsın evde merdiven altı üretim yaparak insan sağlığını hiçe saydığını belirten Ay, "Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan, hem motokuryelik, hem kaçak merdiven altı işletme hem de siparişi mutfakta yapıp müşteriye götüren bir kişinin yalan beyanı, başka insanları zehirlemediği anlamına gelmiyor. Yarın bir gün başkaları da bu konuda mağdur olabilir. Ben mağdur oldum. Bugüne kadar kimler alışveriş yaptıysa hem sağlığı gözetilerek bir sorgulama yapılmalı hem de kaç tane alışveriş yapılmış, bunun vergileri ödenmiş mi bunun da araştırılıp hem adli hem idare olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.