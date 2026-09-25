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SON DAKİKA... Uygulamadan sipariş ettiği makarnadan rahatsızlandı! Dedektif gibi iz sürüp korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 4 yıl önce…
SON DAKİKA... Uygulamadan sipariş ettiği makarnadan rahatsızlandı! Dedektif gibi iz sürüp korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 4 yıl önce…
SON DAKİKA... Antalya'da bir vatandaş, online yemek siparişi uygulamasından söylediği yemek nedeniyle rahatsızlanınca siparişi verdiği işletmenin peşine düştü. Gittiği adresin tadilatta olduğunu ve işletmenin 4 yıl önce kapandığını öğrenince araştırmasını derinleştirerek foyalarını ortaya çıkardı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.09.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 13:03