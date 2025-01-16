Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

SON DAKİKA... Denizli'de aile sağlığı merkezi çalışanları, gebeliğini takip ettikleri Z.Ü.'nün merkeze gelmemesinden şüphelendi. İhbar üzerine yapılan çalışmada kadının kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. Doğan bebeği poşet içerisine koyup gömdüğü belirlenen 2 şüphelinin anlattıkları tüyler ürpertti.

AA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:15
SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

"BEBEĞİN BABASI SENSİN, KURTULMAN GEREK"

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

ANNE SUSMA HAKKINI KULLANDI!

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.

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