Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

SON DAKİKA... Vahşeti sağlık görevlileri fark etti! Yenidoğan bebeği gömen iki şüpheli yakalandı: Kan donduran sözler!

SON DAKİKA... Denizli'de aile sağlığı merkezi çalışanları, gebeliğini takip ettikleri Z.Ü.'nün merkeze gelmemesinden şüphelendi. İhbar üzerine yapılan çalışmada kadının kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. Doğan bebeği poşet içerisine koyup gömdüğü belirlenen 2 şüphelinin anlattıkları tüyler ürpertti.