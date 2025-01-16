Video Yaşam Denizli'de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video
Denizli'de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video

Denizli'de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video

16.01.2025 | 12:10

Denizli'de gebe takibini aksatan anne hakkında başlatılan soruşturma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğin 7 aylık iken evde ölü doğduğunu iddia eden ve cenini gömdükleri yerini itiraf eden sevgililer gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü.'nün(36), sevgili olduğu Ö.T.(37), ile yaşadığı ilişki sonucunda hamile kaldı. Aile sağlığı merkezi çalışanları, anne adayı Z.Ü.'nün gebelik kontrollerini aksatması üzerine kadına ulaşmaya çalıştı. Telefonla defalarca aranan kadının kontrollere gelmemesi ve her hangi bir doğum kaydının yapılmaması üzerine bebeğe zarar gelebileceğinden endişe eden Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında bildirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Z.Ü. ve baba Ö.T.'yi gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE ÇOCUĞU GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli çapraz sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucunda Ö.T., ifadesinde çocuğun 7 aylık iken ölü doğduğunu, kendisin de 65 gün önce bebeği gömdüğünü itiraf etti. Ö.T.'nin sevgilisi Z.Ü.'nün bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, 7 aylık iken ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek, "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" demesi üzerine cenini Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sık kullanılmayan çevre yolunun kenarında gömdüğünü ifade etti.

BEBEĞİN CENAZESİ BULUNAMADI
Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.T.'nin yer göstermesine göre kazı çalışmalarına başladı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalarda da herhangi bir emareye ulaşılamadı. Gömülen ceninin hayvanlar tarafından çıkarılarak götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Ö.T. ve Z.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, anne Z.Ü.'nün susma hakkının kullandığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 00:52
Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 16.01.2025 | 12:14
Taksi şoförü, aracını çizdikleri gerekçesiyle Kazak sporculara saldırdı | Video 05:52
Taksi şoförü, aracını çizdikleri gerekçesiyle Kazak sporculara saldırdı | Video 16.01.2025 | 12:11
Denizli’de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video 03:53
Denizli'de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video 16.01.2025 | 12:10
Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video 01:02
Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video 16.01.2025 | 12:10
Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza | Video 00:25
Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza | Video 16.01.2025 | 11:01
Haliç Metro Köprüsü’nden düştü, deniz polisi böyle kurtardı | Video 02:31
Haliç Metro Köprüsü’nden düştü, deniz polisi böyle kurtardı | Video 16.01.2025 | 10:52
Erzincan Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat | Video 02:12
Erzincan Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat | Video 16.01.2025 | 10:50
Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, ’tuvaletim var’ dedi | Video 02:31
Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, 'tuvaletim var' dedi | Video 16.01.2025 | 10:45
Freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 aracı biçti! Feci kaza kamerada | Video 01:31
Freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 aracı biçti! Feci kaza kamerada | Video 16.01.2025 | 09:53
Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada | Video 01:31
Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada | Video 16.01.2025 | 09:44
Beceriksiz avcı domuz sürüsünde hedefi tutturamayınca arkadaşı böyle dalga geçti | Video 00:18
Beceriksiz avcı domuz sürüsünde hedefi tutturamayınca arkadaşı böyle dalga geçti | Video 16.01.2025 | 09:44
Arnavutköy’de pes dedirten olay: Bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı! | Video 05:16
Arnavutköy'de pes dedirten olay: Bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı! | Video 16.01.2025 | 09:29
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 01:10
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 16.01.2025 | 09:21
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 00:42
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 16.01.2025 | 08:50
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 01:10
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 16.01.2025 | 08:49
Avcılar’da korkutan yangın: İki katlı bina alev alev yandı | Video 02:43
Avcılar’da korkutan yangın: İki katlı bina alev alev yandı | Video 16.01.2025 | 08:31
Bul karayı al parayı oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 01:11
“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2025 | 08:31
Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 02:30
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 16.01.2025 | 08:31
Sakarya’da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2’si ağır 4 yaralı | Video 02:24
Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2'si ağır 4 yaralı | Video 15.01.2025 | 16:43
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 03:56
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 15.01.2025 | 16:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA