SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.



