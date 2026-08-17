Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, otel odasında kavga ettiği kadını 5'inci kattan aşağı attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybederken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:04
SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı.

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SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan'ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Selin Gökhan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı
#KAYSERİ #TALAS