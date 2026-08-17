Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı
SON DAKİKA | Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı
Son dakika haberi: Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, otel odasında kavga ettiği kadını 5'inci kattan aşağı attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybederken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:04