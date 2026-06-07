SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Van'da feci kaza! Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları duyanlar şaşkına dönerken, bölgede can pazarı yaşandı. İşte yürekleri ağza getiren feci kazanın tüm ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 07.06.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:23