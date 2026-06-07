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SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da feci kaza! Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları duyanlar şaşkına dönerken, bölgede can pazarı yaşandı. İşte yürekleri ağza getiren feci kazanın tüm ayrıntıları...

Arif KARAKAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:23
SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'ın Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana gelen trafik kazası, tüm şehri yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar metrelerce savrulurken, olay yerindeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı.

SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

EKİPLER BÖLGEYE SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine adeta ekip yağdı. İhbarın hemen ardından bölgeye: Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, güvenlik önlemleri için jandarma ekipleri, araçta sıkışma ihtimaline karşı itfaiye görevlileri sevk edildi.

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SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, feci kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hızlıca en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Çaldıran - Özalp yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri kazanın çıkış nedenini tam olarak aydınlatabilmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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