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SON DAKİKA | “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı
SON DAKİKA | “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı
Son dakika haberi: Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından, eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:08