Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

SON DAKİKA | “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Son dakika haberi: Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından, eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:08
SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından, eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından MASAK da harekete geçmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu söylemişti.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen altın gösterişi yaptığı sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.