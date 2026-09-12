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SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul'da yakalandı
SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberleri... Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 18:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 19:08