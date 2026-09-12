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SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberleri... Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 12.09.2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 19:08
SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

Van'da gösterişli düğünü ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paralarla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Son gelişmeye göre Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

MASAK RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR

Hazırlanan MASAK raporu, Kara Haydar ile eşi Çağla Öz arasındaki kirli para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Geçen günlerde yapılan ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı.

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SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

6 YILDA 78 BİN TL KAR BEYAN ETMİŞ!

Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

BANKA HESAPLARINDA DUDAK UÇUKLATAN PARA TRAFİĞİ!

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

TOPLAM 222 MİLYON TL!

Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEDE

MASAK raporunda çiftin lüks araç hareketlerine de yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobilin kaydı bulundu. Raporda, araç edinimlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

'DUBAİ'DEN KAZANIYORUM' DEDİ AMA…

Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de raporda incelendi. Ancak MASAK, Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal kanallar aracılığıyla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığını bildirdi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde, bu paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye'ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

'ALTINLAR EMANETTİ' SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

Raporda ayrıca, Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın nisan ayında evlenmiş, haziran ayında ise kamuoyuna 'nişan' olarak yansıyan bir organizasyon düzenlemişti. Son olarak yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği düğün görüntülerinin ardından mali incelemenin derinleştirilmiş ve ardından Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

KAYINVALİDE DE MASAK'A TAKILDI!

Yürütülen soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar'ın kayınvalidesi N.O hakkında da gözaltı kararı verildiği açıklandı. Çağla Öz'ün annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.'nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

MİLYONLUK ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK

Aramada ele geçirilenler arasında; 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı. Ayrıca üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan toplam 67,5 gramlık çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

İkamet eklentisindeki aramada ayrıca; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE parası bulundu. Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı

"24 VKH" İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON

Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde "24 VKH" ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı. Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenen pasaportun da aynı adreste ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA TCK 282 KAPSAMINDA SÜRÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve diğer materyallerin kaynağı ile Tançalan dosyasıyla bağlantısının ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi. TCK'nın 282. maddesi kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı
SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı
SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz İstanbul’da yakalandı
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #VAN