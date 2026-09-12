SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

SON DAKİKA… Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve 45 milyon liralık düğünüyle gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık, düğünün ise sponsor olduğunu söylerken, hazırlanan MASAK raporu kirli para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Tançalan'ın 2020'den itibaren 74 bin ticari kar gösterdiği ancak eşi Çağla Öz ile hesaplarındaki para trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı. Kara Haydar'ın MASAK raporunda adı geçen kayınvalidesi gözaltına alınırken gelin Çağla Öz'ün arandığı açıklandı. İşte detaylar…