SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

BANKA HESAPLARINDA DUDAK UÇUKLATAN PARA TRAFİĞİ!

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.