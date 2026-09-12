Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

SON DAKİKA… Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve 45 milyon liralık düğünüyle gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık, düğünün ise sponsor olduğunu söylerken, hazırlanan MASAK raporu kirli para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Tançalan'ın 2020'den itibaren 74 bin ticari kar gösterdiği ancak eşi Çağla Öz ile hesaplarındaki para trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı. Kara Haydar'ın MASAK raporunda adı geçen kayınvalidesi gözaltına alınırken gelin Çağla Öz'ün arandığı açıklandı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:52
SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

SON DAKİKA… Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen, gösterişli düğünü milyonluk takıları ve koruma ordusuyla adeta gövde gösterisi yapan Mehmet Fatih Tançalan, tutuklandı. Yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

Hazırlanan MASAK raporu, Kara Haydar ile eşi Çağla Öz arasındaki kirli para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Geçen günlerde yapılan ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

6 YILDA 78 BİN TL KAR BEYAN ETMİŞ!

Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.

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SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

BANKA HESAPLARINDA DUDAK UÇUKLATAN PARA TRAFİĞİ!

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

TOPLAM 222 MİLYON TL!

Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEDE

MASAK raporunda çiftin lüks araç hareketlerine de yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobilin kaydı bulundu. Raporda, araç edinimlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

'DUBAİ'DEN KAZANIYORUM' DEDİ AMA…

Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de raporda incelendi. Ancak MASAK, Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal kanallar aracılığıyla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığını bildirdi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde, bu paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye'ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

'ALTINLAR EMANETTİ' SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

Raporda ayrıca, Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın nisan ayında evlenmiş, haziran ayında ise kamuoyuna 'nişan' olarak yansıyan bir organizasyon düzenlemişti. Son olarak yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği düğün görüntülerinin ardından mali incelemenin derinleştirilmiş ve ardından Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

KAYINVALİDE DE MASAK'A TAKILDI!

Yürütülen soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar'ın kayınvalidesi N.O hakkında da gözaltı kararı verildiği açıklandı. Çağla Öz'ün annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.'nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme! Kayınvalide gözaltında gelin Çağla Öz firarda: Para trafiğinde adı geçiyor

ÇAĞLA ÖZ SIRRA KADEM BASTI!

Vanlı Kara Haydar'ın gözaltına alınmasının ardından 1,5 milyonluk Instagram hesabını kapatan Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkartıldı. Ancak Çağla Öz'ün İstanbul'daki adresinde bulunamadığı ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, Çağla Öz'ün arandığı açıklandı.

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