Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

KASKO SİGORTASI NİTELİĞİNDE

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, varlık barışına ilişkin düzenleme hakkında şunları söyledi: "Son 20 yılda sekizinci kez Varlık Barışı düzenlemesi yapılıyor. Burada yurtiçi veya yurtdışında bulunan döviz, altın, hisse senedi ve diğer menkul kıymetler gibi kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu tür düzenlemeleri sadece biz değil, başka ülkeler de yapıyor. Söz konusu düzenlemede, bu varlıklara sadece vergilendirmeme garantisi veriliyor."