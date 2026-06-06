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Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!
Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!
Varlık barışını da içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, düzenlemeye ilişkin uygulama detayları belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağına göre yurtdışından getirilen para veya altının iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:24