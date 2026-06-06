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Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Varlık barışını da içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, düzenlemeye ilişkin uygulama detayları belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağına göre yurtdışından getirilen para veya altının iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 06.06.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:24
Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Son dakika haberi... Varlık barışı ile yurtdışından getirilen paranın iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak. Parayı sistemde 5 yıl tutana vergi yok

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Kademeli vergi, 5 yıl için yüzde 0, 4 yıl için yüzde 1, 3 yıl için yüzde 2, 2 yıl için yüzde 3, 1 yıl için yüzde 4 olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ taslağına göre, kişi ve şirketler, yurtdışında bulunan TL, döviz ve altın gibi varlıklarını, bir form eşliğinde 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara ve SPK'dan yetkili aracı kurumlara bildirecekler.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Birden fazla bildirimde bulunulması mümkün. Bildirimler, vekiller ve kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecek.

Bankalar, bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 5 oranında peşin tahsil edecekleri vergiyi, beyan edecek.

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Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

TAAHHÜT VERMESİ GEREKLİ

Verilen örneğe göre 10 milyon liralık bir döviz bildiren kişi, parasını 2 yıllık vadeli hesapta tutacağına ilişkin taahhüt verirse, 300 bin TL'lik vergi ödeyecek. Bu kapsamda verilecek taahhütnameler için damga vergisi alınmayacak. 1 Ocak 2027 tarihinden 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak bildirimlerde, belirlenen vergi oranlarına yarım puan artırım yapılacak, erken bildirim yapan avantaj kazanacak.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

İlk bildirimden sonra 6 ay içinde, yeni varlıklarla bildirim güncellenebilecek. Yurtdışındaki para gibi varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi sırasında, gümrük idaresine bu kaynağın banka veya aracı kurumlara bildirildiğine ilişkin belge sunulacak. Yurtdışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurumlara yatırılmaması halinde, varlık barışı kapsamında sağlanan vergi incelemesi istisnası hakkı kaybolacak.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Yurtiçinde de defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz gibi gelirler, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen varlıklardan yüzde 5'lik vergi kesilecek.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Bildirilen varlıklar nedeniyle ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Ayrıca, bildirilen varlıklara ilişkin olarak taahhütlere uyulmaması durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

İSTİSNA BELGESİ ALACAK

Yurtdışından elde edilen kazançlara 20 yıl gelir vergisi istisnası tanıyan madde için de son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyeti bulunmama şartına titizlikle uyulacak.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

Örneğin, önümüzdeki ay yurtdışından gelerek Türkiye'de yerleşen bir kişi; 2023, 2024, 2025 yıllarında Türkiye'de vergi mükellefi ve ikametgahı olmadığını kanıtlarsa, vergi istisnası belgesi alacak.

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

KASKO SİGORTASI NİTELİĞİNDE

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, varlık barışına ilişkin düzenleme hakkında şunları söyledi: "Son 20 yılda sekizinci kez Varlık Barışı düzenlemesi yapılıyor. Burada yurtiçi veya yurtdışında bulunan döviz, altın, hisse senedi ve diğer menkul kıymetler gibi kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu tür düzenlemeleri sadece biz değil, başka ülkeler de yapıyor. Söz konusu düzenlemede, bu varlıklara sadece vergilendirmeme garantisi veriliyor."

Son Dakika | Varlık barışı uygulamasının detayları belli oldu: Kademeli sistem uygulanacak!

"Yani, bu düzenlemeden yararlanan ve şartları yerine getirenlere bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağı belirtiliyor. Beyan edilen tutarların vergi incelemelerinde bulunacak matrah farklarında dikkate alınacak olması son derece önemli. Tam olmasa da, yararlananlara sağlanan bir kasko sigortası niteliğinde."

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