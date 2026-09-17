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SON DAKİKA | Vatandaşlarda milleti soyanlara yapılan operasyonlara tam destek! Devletimiz çürük elmaları ayıklar
SON DAKİKA | Vatandaşlarda milleti soyanlara yapılan operasyonlara tam destek! Devletimiz çürük elmaları ayıklar
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye operasyon düzenlenmesi pazar esnafını ve vatandaşları sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam. Fiyatların düşeceğine inanıyoruz.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 06:51