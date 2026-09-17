SON DAKİKA | Vatandaşlarda milleti soyanlara yapılan operasyonlara tam destek! Devletimiz çürük elmaları ayıklar

'TEMİZLİK SAĞLANMIŞ OLUR'



Pazar esnafı Sedat Özvarış: Biz pazarcılar ile üreticiler arasında komisyoncular ve aracılar var. Onların ortadan kaldırılması lazım. Ürün bize gelene kadar 4-5 defa el değiştiriyor. Bizim belimizi kıran bunlar. Bunların denetlemesi lazım. İnşallah bu operasyonla temizlik sağlanmış olur.