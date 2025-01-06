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Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı
Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den, İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışının biraz geciktiğini ancak kesinlikle geleceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftaları işaret etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:15