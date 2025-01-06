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Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den, İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışının biraz geciktiğini ancak kesinlikle geleceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftaları işaret etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:15
Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

Son dakika haberleri: "İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu haline geldi. Yurdun özellikle İç Anadolu ve doğu kesimlerinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterirken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbulluları heyecanlandıran açıklama geldi. Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih vererek, "Biraz gecikti ancak kesinlikle gelecek." dedi.

Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt veren Şen, kar yağışının biraz geciktiğini ancak kesinlikle geleceğini söyledi.

Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

O TARİHLERİ İŞARET ETTİ: KAR MUTLAKA GELECEK

"Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu. Daha önce yılbaşında gelmeyeceğini söylemiştik ve gelmedi." diyen Şen, ayın 10'u ve 11'i gibi geleceğini öngördüklerini ancak sistem geciktiğini ifade etti.

Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar yağışının muhakkak geleceğini söyleyen Şen, "Zaten İstanbul'un kışı Ocak ve Şubat ayıdır, Aralık ayında kar yağışı nadir görülür" diye konuştu.

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