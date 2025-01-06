Son dakika: Ve beklenen kar yağışı geliyor! İstanbullular o tarihlere dikkat: Uzman isim açıkladı

O TARİHLERİ İŞARET ETTİ: KAR MUTLAKA GELECEK

"Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu. Daha önce yılbaşında gelmeyeceğini söylemiştik ve gelmedi." diyen Şen, ayın 10'u ve 11'i gibi geleceğini öngördüklerini ancak sistem geciktiğini ifade etti.