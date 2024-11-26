SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Özellikle Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kar yağışı bekleniyor ve kar kalınlığının 5-15 cm'ye kadar ulaşması öngörülüyor.

Bunun dışında, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi, güneydoğu illerimiz ve Ankara, Artvin, Kahramanmaraş çevrelerinde de aralıklı yağışlar görülecek. Karadeniz kıyılarındaki yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak.