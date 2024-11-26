Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havalar sebebiyle uyardı. 25-26 Kasım tarihlerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Gelen son bilgilere göre, kar yağışı birçok bölgede devam edecek. Bu sebeple, özellikle tatil edilen illerdeki öğrenciler başta olmak üzere yurt genelinde milyonlarca kişi "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Kasım okullar tatil mi? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile 27 Kasım Çarşamba tatil olan il ve ilçeler listesi

Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:54
SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

Yarın okullar tatil mi son dakika gelişmeleriyle birlikte araştırılıyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte, 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, 27 Kasım okullar tatil mi, hangi iller ve ilçelerde eğitim verilmeyecek? İşte, son dakika tatil kararları ve detaylı açıklamalar…

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

26 Kasım Salı günü, Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik gösteriyor. Yapılan son tahminlere göre Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Özellikle Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kar yağışı bekleniyor ve kar kalınlığının 5-15 cm'ye kadar ulaşması öngörülüyor.

Bunun dışında, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi, güneydoğu illerimiz ve Ankara, Artvin, Kahramanmaraş çevrelerinde de aralıklı yağışlar görülecek. Karadeniz kıyılarındaki yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak.

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım yarın okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi.

Olumsuz hava koşullarının etkisi altında olan il valiliklerinden son dakika açıklaması gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya illerinin yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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