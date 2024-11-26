SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Çorum, Tokat... 27 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havalar sebebiyle uyardı. 25-26 Kasım tarihlerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Gelen son bilgilere göre, kar yağışı birçok bölgede devam edecek. Bu sebeple, özellikle tatil edilen illerdeki öğrenciler başta olmak üzere yurt genelinde milyonlarca kişi "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Kasım okullar tatil mi? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile 27 Kasım Çarşamba tatil olan il ve ilçeler listesi