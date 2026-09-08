Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerini "Turbo" ve "Jet Panel" isimli sistemler üzerinden yönettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2025-2026 yılları arasında banka hesaplarında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar!

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:55
Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Yapılan araştırmalarda, İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini "Turbo" ve "Jet Panel" isimli sistemler üzerinden Türkiye'de faaliyete geçirdikleri belirlendi.

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

VARDİYALI SİSTEM KURMUŞLAR

Teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştıkları ve farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği paneller üzerinden sistemi yönettikleri tespit edildi.

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Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Bahis oynayan kişilerden gelen paraların ise "dış finans evleri" üzerinden üçüncü şahıslara ait banka hesaplarına aktarıldığı ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

2.2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, belirlenen şüphelilerin yakalanması ve suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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