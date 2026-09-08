Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...

2.2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.