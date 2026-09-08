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Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...
Son dakika | Yasa dışı bahis çetesinin yöntemi deşifre oldu: Turbo ve Jet Panel sistemi! Paranın izini böyle kaybettirmişler...
Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerini "Turbo" ve "Jet Panel" isimli sistemler üzerinden yönettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2025-2026 yılları arasında banka hesaplarında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:55