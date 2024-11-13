SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verilirken, Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:24