SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

ERBİL "ÜST BİTER" DEDİ



Devamında, otelde bir sonraki sefere konser verebileceğini kendisine söylendiğini belirten Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular.



