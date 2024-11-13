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SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verilirken, Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:24
SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını dile getirdi.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

AÇILIŞ İÇİN GİTMİŞTİK

Sosyal medyada yayılan kumar oynamaya özendiren videolardaki kişileri nereden ve ne zamandır tanıdığı sorulan Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

ERBİL "ÜST BİTER" DEDİ

Devamında, otelde bir sonraki sefere konser verebileceğini kendisine söylendiğini belirten Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular.

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