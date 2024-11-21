Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düğmeye basmış ve aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İşte yasadışı bahis soruşturmasında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:42
SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Mehmet Ali Erbil ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

ÖZELLİKLE GENÇLER VE ÇOCUKLAR ARASINDA KOLAY PARA KAZANMA HIRSINI AŞILADIĞI BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler, uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı anlatıldı.

SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

İddianamede, kamuoyuna mal olmuş, toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüpheli Erbil'in bir videoda kendi söylemine göre 'emekli maaşı tutarında' para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

"ANI OLARAK ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU, YAYINLANMASI ADINA ÇEKİLMEMİŞTİM''
Şüpheli Erbil'in Savcılıkta verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek, "Stand-up şov tarzında bir stüdyo hazırlamışlardı. Oraya bizi davet ettiler, orada çekim yapmaya çalıştılar.

SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim.

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