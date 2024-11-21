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SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA | Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düğmeye basmış ve aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İşte yasadışı bahis soruşturmasında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:42