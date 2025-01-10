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SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı alanlar dikkat! Bakan Göktaş "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı
SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı alanlar dikkat! Bakan Göktaş "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri hesaplara aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Hayırlı olsun" diyerek, engelli ve yaşlı bakım maaşı ödemeleri kapsamında toplamda 5,6 milyar TL'yi hesaplara aktardıklarını bildirdi.
Giriş Tarihi: 10.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:34