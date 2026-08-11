SON DAKİKA | Yeni nesil çetelerin hedefi moto kuryeler! Kayıtdışı kurye tehlikesi büyüyor

SIKI DENETİM VE KİMLİK KONTROLÜ ŞART



Sektör temsilcileri ve emektarları, suç odaklarının bu alana sızmasının önüne geçmek için kayıt dışılığın tamamen engellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İstanbul Motorcu Kuryeler Dernek Başkanı Cesur Yılmaz Gözaçık suç örgütlerinin kuryeleri ağlarına çekmeye çalışmasının meslek imajını zedelediğini belirterek "Yüz binlerce moto-kurye gerçekten ekmeğinin peşinde. Birkaç kişinin suça karışması bütün kuryeleri zan altında bırakmamalı. Dernek olarak talebimiz kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılmasıdır. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ile suç örgütlerinin bu alana sızması engellenmelidir" dedi.



