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SON DAKİKA | Yeni nesil çetelerin hedefi moto kuryeler! Kayıtdışı kurye tehlikesi büyüyor
SON DAKİKA | Yeni nesil çetelerin hedefi moto kuryeler! Kayıtdışı kurye tehlikesi büyüyor
Son dakika haberi: Yeni nesil suç örgütleri, hareket kabiliyeti ve genç kuryelerin ekonomik kırılganlığından faydalanarak bu alanı hedef alıyor. Uzmanlar, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılması gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:43