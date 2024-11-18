Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

Son dakika: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edilmesinin ardından olay, kamuoyunda infial yaratmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap verecek. 47 sanığın yargılandığı dava başladı. İşte duruşmada yaşananlar

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:30
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

KAVGALI BAŞLANGIÇ
İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının müştekiler için ayrılan yerde bulunmasının ardından mahkeme başkanı seyirci kısmında yer alması gerektiğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi davası başladı! İşte mahkeme salonunda yaşananlar | Video

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

Buna itiraz eden İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı nedeniyle salonda sözlü tartışma çıktı. Milletvekillerinin de olaya dahil olması nedeniyle henüz duruşma başlamadı. Mahkeme 15 dakika ara verdi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davası: Doktor Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Duruşma kavgayla başladı!

Aranın ardından heyet duruşma salonuna geldi. Hakim İstanbul Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının zapta geçilerek söz hakkı verileceğini söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA