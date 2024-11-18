Yenidoğan Çetesi davası başladı! İşte mahkeme salonunda yaşananlar | Video
İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edilmesinin ardından olay, kamuoyunda infial yaratmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap verecek. 47 sanığın yargılandığı dava başladı.
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