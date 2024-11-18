Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı'nın sözleri kan dondurdu! "Fırat Sarı 'O çocuk ölür uğraşma' dedi"

Son dakika haberleri: İstanbul'da yenidoğan bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen duruşmada hemşire olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı savunma yapmaya başladı. Taşçı, çete lideri Fırat Sarı ve hastane yönetiminin kendisine "'Bu bebek zaten ölecek biz buna boşu boşuna masraf yapıyoruz sen neden uğraşıyorsun' dediler." dediğini aktardı. Taşçı, "Ben asla böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. O çocuk 45 gün kadar yaşadı." dedi.