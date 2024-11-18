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Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı'nın sözleri kan dondurdu! "Fırat Sarı 'O çocuk ölür uğraşma' dedi"

Son dakika haberleri: İstanbul'da yenidoğan bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen duruşmada hemşire olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı savunma yapmaya başladı. Taşçı, çete lideri Fırat Sarı ve hastane yönetiminin kendisine "'Bu bebek zaten ölecek biz buna boşu boşuna masraf yapıyoruz sen neden uğraşıyorsun' dediler." dediğini aktardı. Taşçı, "Ben asla böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. O çocuk 45 gün kadar yaşadı." dedi.

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 18.11.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:17
Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı’nın sözleri kan dondurdu! Fırat Sarı ’O çocuk ölür uğraşma’ dedi

Son dakika haberleri: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu.
Soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edilmesinin ardından olay, kamuoyunda infial yaratmıştı.

Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı’nın sözleri kan dondurdu! Fırat Sarı ’O çocuk ölür uğraşma’ dedi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap verecek. 47 sanığın yargılandığı dava başladı.

Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı’nın sözleri kan dondurdu! Fırat Sarı ’O çocuk ölür uğraşma’ dedi

"BAZI SİSTEMLİ YANLIŞLIKLAR VAR"

Duruşmada ilk savunmayı yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "savunma yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendim yaptığım işlemi söyledim ve kabul ettim. Soruşturma aşamasında dürüstlükle ifadelerimi verdim. Bazı konulardaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum.

Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı’nın sözleri kan dondurdu! Fırat Sarı ’O çocuk ölür uğraşma’ dedi

Sadece telefon tapelerinden bilir kişi raporu yazılmış. 2014 yılında sağlık lisesinden mezun oldum. 10 yıldır yenidoğan yoğun bakımda çalışıyorum. 7-8 hastanede çalıştım. Hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için diğer sanıkları hepimiz tanırız. Çoğunu tanıyorum. Fırat Sarı'yı Reyap hastanesinden tanıyorum. Hasan Basri arkadaşım. Davamız birçok eylemden oluşuyor. Birçok suçlama var. Bazı sistemli yanlışlıklar var." dedi.

Son dakika! Yenidoğan çetesi davası: Tutuklu sanık Taşçı’nın sözleri kan dondurdu! Fırat Sarı ’O çocuk ölür uğraşma’ dedi

"HER HASTANE SAHİBİ PARA KAZANMAK İSTER"

Fırat sarı ile olan ses kaydı soruldu. Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ise, "Her hastane sahibi para kazanmak ister. Hasta sayılarının fazla tutulması için Fırat Sarı'ya baskı kuruyor. Fırat'ta bana bunu aktarıyor" şeklinde cevap verdi.

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