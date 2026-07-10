SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında ATK raporları kan dondurdu! 3 bebeği göz göre göre ölüme göndermişler…

SON DAKİKA… İstanbul'da SGK'dan para alabilmek için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden, haksız kazanç sağlayıp bebekleri ölüme terk eden çete çökertildi. Yenidoğan Çetes ile ilgili 62 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. Bebeklerin ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor çetenin korkunç yüzünü gözler önüne serdi. Rapora göre 'Serdarova', 'Karakoç' ve 'Helvacı' bebeklerin uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri belirtildi. İşte detaylar…