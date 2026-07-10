SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında ATK raporları kan dondurdu! 3 bebeği göz göre göre ölüme göndermişler…

Öykü Helvacı isimli bebeğin ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, resusitasyon işlemini doktor Dursun Eryılmaz bulunmadan hemşireler tarafından yapıldığı, İlker Gönen'i resusitasyon işlemi yapan hemşirelere, 'ambulamadan bebeğin kalbi düşüyorsa adrenali kapat' şeklinde resutisasyonda yeri olmayan bir yönlendirmede bulunduğu, ancak resutisasyonda kullanılan en önemli ilacın adrenalin olduğu, hastanın doktor olmadan hemşirelerin yaptığı resusitasyon ile kaybedildiği, bu kapsamda tüm eksikliklere izin verdiği için Bağcılar Medilife Hastanesi yöneticilerinin ölümden sorumlu olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca, bebeklerin ihmalen ölümüne neden olunduğu, bu kapsamda İlker Gönen'in sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği, şüphelinin hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği vurgulandı. Öte yandan, bebeğin yeniden canlandırma işlemine katılmayan, bebeğin primer bakımından sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz'ın, bebeği görmeden, klinik durumunu bilmeden hemşirelere direktif vermesi ve Dr. İlker Gönen'in ve doktorları yeniden canlandırma işlemine çağırmaması nedeniyle hemşire Çağla Durmuş'un yaklaşımlarının tıbben uygun olmadığı, tıp kurallarına uygun olmayan eylemler veya ihmallerle bebeğin ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu, zamanında uygun tanı ve tedavi yapılması durumunda bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.



