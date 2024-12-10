Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında çarpıcı gelişme! Başsavcılık itiraz etti: Aralarında Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü de var!

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında çarpıcı gelişme! Başsavcılık itiraz etti: Aralarında Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü de var!

SON DAKİKA… Geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon, vicdansızlığı gün yüzüne çıkardı. Kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup çetenin, SGK'dan gecelik 8 bin TL kazanmak için yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme terk ettiği ortaya çıktı. 22'si tutuklu 47 sanık, geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada, kan donduran planlarını tek tek anlattı. 13 gün süren mahkemenin ardından açıklanan ara kararda 10 sanıktan 7'si daha tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında para karşılığı bebek aldığını kabul eden Bağcılar Şafak Hastanesi müdürünün de olduğu 3 kişi için düğmeye bastı. İşte detaylar…