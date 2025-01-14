Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı'dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı'dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

Son dakika haberleri: İstanbul'da bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davanın ikinci duruşması Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda devam ediyor. Tutuklu sanıkların avukatlarının savunmaları sırasında söz alan Fırat Sarı'nın, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz." ifadeleri tepki çekti. Öte yandan mahkeme başkanıyla tartışan Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:06
SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşması, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

FIRAT SARI'NIN AVUKATI SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Duruşmada savunmaların alındığı sırada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti süre kararını ara kararda değerlendirileceğini belirterek, duruşmanın devam etmesine karar verdi. Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanıyla sanık avukatı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanık avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarılırken polislere direndi. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

"BUNLAR KENDİ ÇOCUKLARINI DA YENİDOĞANA YATIRDILAR"

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok bir şey kalmıyor. Özellikle ilk duruşmanın tamamında vicdandan bahsedildi. Müvekkilimin adını aldığı ödüllerden siliyorlar. Tüm bebeklerin halen tedavisinde 'İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi' denilen isimlerin verdiği eğitimler kullanılıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz. Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısı 'Soruşturma savcısıyla duruşma öncesinde de görüşüyorduk' dedi.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

Biz dün reddi hakim yapmadık. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak? Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Bugün itibariyle bir evrak daha sundum bunu da suç duyurusu olarak kabul edersiniz. Müvekkilim kendi çocuğu Mete Gönen'in yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın." dedi.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

"MÜVEKKİLİM FIRAT SARI'YI TANIMIYOR"

Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Benim müvekkilimin işe giriş tarihi bellidir, hangi belgelere imza attığı bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listeleri var. Nöbet listesinde ismi yok. Rıza Keykubad'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor. Keykubat, üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Sanık Serdar Yüksel'in avukatı ise, "Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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