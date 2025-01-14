SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! Bebek katili Fırat Sarı’dan mahkeme salonunda küstah sözler: Bunların hesabını veremezsiniz!

Son dakika haberleri: İstanbul'da bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davanın ikinci duruşması Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda devam ediyor. Tutuklu sanıkların avukatlarının savunmaları sırasında söz alan Fırat Sarı'nın, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz." ifadeleri tepki çekti. Öte yandan mahkeme başkanıyla tartışan Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı.