Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Duruşma 18 Şubat'a ertelendi | Video
Yenidoğan Çetesi davasında ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi heyet talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 18 Şubat gününe ertelendi.
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