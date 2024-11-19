SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu!

Son dakika: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Caniler bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hemşire Hasan Basri Gök, duruşmada yaptığı savunmada "112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu. Bunu para kazanmak için yapıyordu. Bebek başı 5 bin lira kazanılıyordu. Bunu SGK'dan fazla para kazanmak için yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Vicdansız hemşire Hasan Basri Gök, mahkeme başkanının "Mehtap'a, 'Mehtap bebeği öldür' demişsin, buna ne diyorsun?" sorusunu ise şöyle yanıtladı.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:05