Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video
İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap vermeye dün başladı. 47 sanığın yargılandığı davada dün hemşire Hakan Doğukan Taşçı dinlendi. Bugün diğer sanıkların dinlenmesine devam edilecek.
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