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SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yenidoğan Çetesi davasındaydı. SGK'dan haksız kazanç sağlamak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan çeteyle ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı. Pazartesi gününden beri devam eden duruşmada çete üyeleri yaptıkları vicdansızlıkları tek tek anlattı. Sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkarken hemşire Hasan Basri Gök'ün savunması örgütün kirli yüzünün kanıtıydı… İşte detaylar!

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 20.11.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 08:55
SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

Türkiye, tarihe geçecek bir dolandırıcılığa ve vicdansızlığa tanıklık etti. Kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup vicdansızın yer aldığı çete, yenidoğan bebekleri önce anlaşmalı oldukları hastanelere sevk etti.

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

47 SANIKTAN 22'Sİ TUTUKLANDI

Devletten para almak için günlerce yoğun bakımda tuttukları bebekleri göz göre göre ölüme terk etti. SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden çeteyle ilgili skandalın ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın da olduğu 47 sanıktan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

İddianamedeki her detayı tüyler ürperten soruşturmada hesap vakti geldi. İlk kez pazartesi günü hakim karşısına çıkan sanıkların yaptığı savunma tüyler ürpertti. Bugün, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşmanın gerçekleşmesi beklenirken dün hemşire Hasan Basri Gök, hemşire Deniz Korkmaz, hemşire Hüseyin Günerhan, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve ambulans şoförü Fehmi Alperen'in yaptıkları savunmalar dikkat çekti. İşte dün duruşmada yapılan savunmalar:

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök mahkeme başkanının 'Hakkında sahtecilik ve örgüt üyesi olmak suçlarından dava açıldı Savunmanı yapacak mısın?' demesi üzerine, "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne üye olma suçundan açılan dava hakkında, savcılık ve emniyette anlattım. Tekrar anlatmaya gerek yok. Gözümle gördüğüm bildiğim şeyler. Epikriz değiştirme olayı, hastanın bir egzersiz sistemi vardı, bebeklerin değerlerini girerdik, karşıdaki görevlinin verdiği bilgileri girerdik. Bu sistem savcılıkta var. Reyap, Silivri, Duygu hastanesinde çalıştım.

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

2019-2021 Reyap Hastanesi'nde çalıştım. Fırat Sarı'nın bir sene kadar normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim. Son zamanlarda da şoförlüğünü yaptım. Özel Reyap Hastaneleri tam işletme gibi değildi. Avcılar, Doğa, Birinci, Silivri Kolon Hastanesi, Bağcılar Şafak, TRG Hastanesi gibi hastaneler. Bebek sevklerini Fırat Sarı ve 3 kişi daha yapıyordu. Esenyurt'ta Tıp merkezinde doğan bebek, araya 112 girmeden Fırat Sarı hastaneye sevkini yaptırıyordu. Aileye ise yakında bu hastane var oraya sevkini yapıyoruz diyorlardı" dedi.

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