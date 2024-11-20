SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Hemşire Hasan Basri Gök tek tek anlattı: Bebek 1 günde ex oldu!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yenidoğan Çetesi davasındaydı. SGK'dan haksız kazanç sağlamak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan çeteyle ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı. Pazartesi gününden beri devam eden duruşmada çete üyeleri yaptıkları vicdansızlıkları tek tek anlattı. Sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkarken hemşire Hasan Basri Gök'ün savunması örgütün kirli yüzünün kanıtıydı… İşte detaylar!