Video Yaşam Yenidoğan Çetesi davasında itiraf! "Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı" | Video
Yenidoğan Çetesi davasında itiraf!

Yenidoğan Çetesi davasında itiraf! "Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı" | Video

20.11.2024 | 15:47

SGK'dan haksız yere para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması üçüncü gününde de devam ediyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşmanın üçüncü gününde yeni itiraflar geldi. Yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım yaptığı savunmada çetebaşı Fırat Sarı ile 3 yıldır sevgili olduğunu vurgularken “Fırat bey bana aylık olarak toplu para atardı ben de bu parayı motivasyon amaçlı ekibe dağıtırdım” dedi..

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenidoğan Çetesi davasında itiraf! Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı | Video 05:20
Yenidoğan Çetesi davasında itiraf! "Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı" | Video 20.11.2024 | 15:47
Boğazına bıçak dayanan çocuğun annesi: Çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum | Video 02:45
Boğazına bıçak dayanan çocuğun annesi: "Çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum" | Video 20.11.2024 | 15:05
Aladağlar’da kaybolan Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin fotoğrafları ortaya çıktı | Video 03:50
Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin fotoğrafları ortaya çıktı | Video 20.11.2024 | 14:24
Öfkeli koca eşini çekiçle ağır yaraladı | Video 01:09
Öfkeli koca eşini çekiçle ağır yaraladı | Video 20.11.2024 | 14:11
Alışveriş merkezinde köpek kavgası! Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı | Video 00:39
Alışveriş merkezinde köpek kavgası! Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı | Video 20.11.2024 | 14:11
Belediye görevlisi kılığında define arayan kişilerin yakalanma anı kamerada | Video 00:35
Belediye görevlisi kılığında define arayan kişilerin yakalanma anı kamerada | Video 20.11.2024 | 13:00
Kadın cinayetinde yeni detaylar: 3 aylık sevgilisi tarafından öldürülmüş | Video 01:43
Kadın cinayetinde yeni detaylar: 3 aylık sevgilisi tarafından öldürülmüş | Video 20.11.2024 | 12:42
Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı | Video 00:15
Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı | Video 20.11.2024 | 12:42
Boğazına şeker kaçan genci ’Heimlich manevrası’ ile böyle kurtardı | Video 00:54
Boğazına şeker kaçan genci 'Heimlich manevrası' ile böyle kurtardı | Video 20.11.2024 | 12:42
Denizanaları İstanbul Boğazı’nı istila etti | Video 06:31
Denizanaları İstanbul Boğazı'nı istila etti | Video 20.11.2024 | 12:42
Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 01:54
Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 20.11.2024 | 12:42
Yayalara yol vermediği için ceza yedi, Yaya yolunda kimse yoktu diye savunma yaptı | Video 03:26
Yayalara yol vermediği için ceza yedi, "Yaya yolunda kimse yoktu" diye savunma yaptı | Video 20.11.2024 | 10:38
İstanbul’da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 00:51
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 20.11.2024 | 10:38
Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada | Video 00:58
Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada | Video 20.11.2024 | 10:38
Başakşehir’de drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza | Video 00:22
Başakşehir’de drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza | Video 20.11.2024 | 09:04
Esenyurt’ta kardeş cinayeti: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi | Video 12:11
Esenyurt’ta kardeş cinayeti: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi | Video 20.11.2024 | 08:47
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video 01:27
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video 20.11.2024 | 08:47
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı | Video 03:04
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı | Video 20.11.2024 | 08:47
Esenyurt’ta kardeş cinayeti! 12:11
Esenyurt’ta kardeş cinayeti! 20.11.2024 | 08:10
Amasya’da arı kovanlarının altından 4 kaçak göçmen çıktı 00:34
Amasya'da arı kovanlarının altından 4 kaçak göçmen çıktı 19.11.2024 | 18:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA