SON DAKİKA! "Yenidoğan Çetesi" skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede Esenler Güney Hastanesi mesul müdürü sıfatıyla yer alan şüpheli Ali Dirik'in kan donduran diyalogları pes dedirtti. Kolluk kuvvetleri, şüpheli Dirik'e bir telefon görüşmesinde kurduğu "Yenidoğanı doktorsuz idare ediyoruz" cümlesini sordu ve "Şaka maksatlı öyle söyledim" cevabını aldı. Öte yandan hastanede diploması görülmeyen ama sorumlu doktor olarak yer alan Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e, "Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek" dediği öğrenildi.