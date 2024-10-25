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SON DAKİKA! "Yenidoğan Çetesi" skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede Esenler Güney Hastanesi mesul müdürü sıfatıyla yer alan şüpheli Ali Dirik'in kan donduran diyalogları pes dedirtti. Kolluk kuvvetleri, şüpheli Dirik'e bir telefon görüşmesinde kurduğu "Yenidoğanı doktorsuz idare ediyoruz" cümlesini sordu ve "Şaka maksatlı öyle söyledim" cevabını aldı. Öte yandan hastanede diploması görülmeyen ama sorumlu doktor olarak yer alan Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e, "Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:24
SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Son dakika haberleri: Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlenmiş, çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Türkiye'yi sarsan çete soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Esenler Güney Hastanesi'nde mesul müdür Ali Dirik ve hastanede sorumlu doktor sıfatıyla yer alan Rıza Keykubat'ın diyalogları da yürekleri sızlatıyor.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

OLMAYAN CİHAZI TAMİRDE GÖSTERDİ

Şüpheli Ali Dirik, kolluk fezlekesinde yer alan görüşmede denetim yetkililerinin oksijen karıştırıcı blendırı sorması üzerine tamirde gösterdiğini aslında bu cihazın hastanede bulunmadığına dair cümleler kurdu.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Öte yandan hastanelerinde hayatını kaybeden Kaya bebeğin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarını sildirdiği ve ölümle alakalı kusuru gizlemeye yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi skandalında kan donduran diyaloglar: Kalp masajı yap, yaşamazsa...

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü denetim raporlarında mesul müdürlüğünü Dirik'in yaptığını Güney Hastanesinin yenidoğan yoğun bakımında eksiklikler tespit edildiği, Dirik'in Kaya bebeğin durumunun ağır olmasına rağmen nenotoloji bölümü olmayan ve tıbbi tedaviye uygun şartlar barındırmayan yenidoğan yoğun bakımına kabulünü gerçekleştirdiği öğrenildi.

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