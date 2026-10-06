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SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…
SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…
Son dakika haberleri... Adana'nın tanınmış kuyumcularından Zahir Cız, dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kanlı pusunun ardından, aylar önce 'Baygaralar' suç örgütü tarafından yapılan ve sosyal medyaya sızan o şok edici tehdit görüşmesi ortaya çıktı. İşte kan donduran infazın detayları...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 09:17