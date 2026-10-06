Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

Son dakika haberleri... Adana'nın tanınmış kuyumcularından Zahir Cız, dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kanlı pusunun ardından, aylar önce 'Baygaralar' suç örgütü tarafından yapılan ve sosyal medyaya sızan o şok edici tehdit görüşmesi ortaya çıktı. İşte kan donduran infazın detayları...

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Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 06.10.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 09:17
SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

Kanlı suikast, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde Zahir Cız'a ait olan iş yerinin önünde meydana geldi. 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı ve koruması olduğu da iddia edilen Hüseyin Altunbulduk (39) ile birlikte dükkanının önünde açık havada oturduğu sırada hedef alındı. Kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı saldırgan (r), ikilinin yanına yaklaşarak doğrudan silahını peş peşe ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Silahtan çıkan kurşunlar Zahir Cız'ın başınave vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Yanındaki Hüseyin Altunbulduk ise karnından yaralandı. İki isim de kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

ZAHİR CIZ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU!

Başından ağır yaralanan Zahir Cız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Altunbulduk'un hayati tehlikesinin üst seviyede olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

TEHDİTLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Adanalı ünlü kuyumcu Cız'ın adı geçtiğimiz aylarda kamuoyunda "Baygaralar" olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütü ve bağlantılı illegal yapılar arasındaki gerilimle ve sosyal medyaya sızan görüntülü telefon konuşmalarıyla gündeme gelmişti.

SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

Baygaralar suç örgütü yöneticilerinden Fırat Çelik ile Zahir Cız'ın görüntülü bir telefon konuşması gerçekleştirdiği Sosyal medya platformlarında son dönemde paylaşılmaya başlamıştı. İnternete sızan ve milyonlarca izlenen görüntülü telefon konuşmasında Fırat Çelik, firari olduğu yurt dışından doğrudan Zahir Cız'ı arayarak tehdit etmişti.

SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

PAY İSTEMİŞTİ

Görüşme ve iddialara göre, Fırat Çelik, Cız'ı Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy ile birlikte yürüdüğünü iddia ederek onun üzerinden kuyumcu ve fabrikalar açtığını, bu ticari varlıkların aslında Aksoy Grubu'nun gücünü artırmak için paravan olarak kullanıldığını ima etmişti. Konuşmalarda tarafların haraç, ticari ortaklıklar ve illegal yapılanmalar içindeki güç dengeleri üzerine tartıştığı duyulmaktaydı.

#ADANA #KUYUMCU