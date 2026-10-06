SON DAKİKA: Yer Adana! Ünlü kuyumcu Zahir Cız’a kanlı infaz! Arkasından ‘Baygaralar’ çıktı! Meğer aylar önce sosyal medya üzerinden…

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Görüşme ve iddialara göre, Fırat Çelik, Cız'ı Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy ile birlikte yürüdüğünü iddia ederek onun üzerinden kuyumcu ve fabrikalar açtığını, bu ticari varlıkların aslında Aksoy Grubu'nun gücünü artırmak için paravan olarak kullanıldığını ima etmişti. Konuşmalarda tarafların haraç, ticari ortaklıklar ve illegal yapılanmalar içindeki güç dengeleri üzerine tartıştığı duyulmaktaydı.