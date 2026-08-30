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SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...
SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...
İstanbul'daki bir güzellik merkezinde ortaya çıkarılan gizli kamera sistemi Türkiye'nin gündemine oturdu. Müşterilerin en özel anlarını gizlice kaydedip paraya çeviren suç şebekesinde peş peşe tutuklamalar yaşanırken, asıl bombayı patlatan ve görüntüleri internete yayan o kişi de polis baskınıyla yakalandı. İşte skandalın detayları...
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:41