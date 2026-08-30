Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

İstanbul'daki bir güzellik merkezinde ortaya çıkarılan gizli kamera sistemi Türkiye'nin gündemine oturdu. Müşterilerin en özel anlarını gizlice kaydedip paraya çeviren suç şebekesinde peş peşe tutuklamalar yaşanırken, asıl bombayı patlatan ve görüntüleri internete yayan o kişi de polis baskınıyla yakalandı. İşte skandalın detayları...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:41
SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezine giden kadınlar, hayatlarının şokunu yaşadı. Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan olayda, müşterilerin en özel anlarını gizlice kaydedip satan şantaj şebekesi polisin şok baskınıyla çökertildi. Peki, mide bulandıran bu tuzağı kuranlar kimdi ve akılalmaz görüntüler internette nasıl pazarlandı?

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ: ŞANTAJ YUVASINA OPERASYON

İstanbul'da "gizli kamera skandalı" denilince akla gelecek en korkunç senaryolardan biri gerçek oldu. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine hizmet almak için giden 4 kadın, 28 Ağustos 2026 tarihinde emniyetin kapısını çaldı. Mağdur kadınlar, kendilerinden habersiz şekilde kaydedilen mahrem görüntülerinin dijital platformlarda para karşılığında yayımlandığını belirterek şikayetçi oldu.

Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında 1 yeni gözaltı | Video

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

Şikayet üzerine hızla harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzellik merkezi adı altındaki bu karanlık işletmeye operasyon düzenledi. İçeride yapılan aramalarda ekiplerin karşılaştığı manzara karşısında görenler gözlerine inanamadı.

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SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

ÖYLE BİR SİSTEM KURMUŞLAR Kİ!

İşletme sahibi ve işbirlikçilerinin, müşterilerin en savunmasız olduğu anları kaydetmek için kusursuz bir tuzak kurdukları anlaşıldı. Merkezin didik didik edildiği aramalarda elde edilen deliller, skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Kayıt yapmaya devam eden 1 adet aktif gizli kamera düzeneği. Daha önceden söküldüğü ve kullanıldığı tespit edilen 6 adet gizli kamera. Görüntülerin arşivlendiği çok sayıda dijital materyal ve hard disk.

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ: PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Olayın ardından başlatılan operasyonlar zinciriyle, kadınların kabusu olan şahıslar tek tek yakalandı. Emniyetin titiz çalışması sonucu "Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali" ve "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" suçlarından adalet karşısına çıkarılan isimler cezaevini boyladı. Soruşturmada öne çıkan detaylar ise şöyle:

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

İş Yeri Yetkilisi (F.Ö.): Şantaj yuvasına dönen merkezin sorumlusu olarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Kamera Kurulumcusu (E.S.C.): Gizli kamera sistemlerinin mimarı olan şüpheli, Kağıthane'deki evinde yakalandıktan sonra F.Ö. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

Görüntüleri Yayan Şahıs (A.Ç.): Asıl bombayı patlatan ve bu görüntüleri internette satarak haksız kazanç elde eden kişi, Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı. Evinde pek çok dijital materyal ele geçirilen şüphelinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

#TÜRKİYE #İSTANBUL