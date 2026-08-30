SON DAKİKA! Yer İstanbul: Güzellik merkezi değil şantaj yuvası! Gizli kamera skandalında mide bulandıran yeni detaylar...

ÖYLE BİR SİSTEM KURMUŞLAR Kİ!

İşletme sahibi ve işbirlikçilerinin, müşterilerin en savunmasız olduğu anları kaydetmek için kusursuz bir tuzak kurdukları anlaşıldı. Merkezin didik didik edildiği aramalarda elde edilen deliller, skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Kayıt yapmaya devam eden 1 adet aktif gizli kamera düzeneği. Daha önceden söküldüğü ve kullanıldığı tespit edilen 6 adet gizli kamera. Görüntülerin arşivlendiği çok sayıda dijital materyal ve hard disk.