SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

29 yaşındaki Odbayar Otgonbat, futbol otoriteleri tarafından ülkesinin gelecekteki en önemli orta saha yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Moğolistan Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Brera Ilch FC ve ardından Khovd Western FC kulüplerinde profesyonel olarak forma giyen futbolcu, sergilediği performansla Moğolistan Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Genç yaşta elde ettiği bu başarılarla spor camiasında gıptayla bakılan bir isim haline gelen Otgonbat, kariyerini ani bir kararla noktaladıktan sonra taktiksel zekasını illegal sektöre aktardı.