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SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler
SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler
Moğolistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Odbayar Otgonbat ve sevgilisi, çaldıkları sıfır kilometre lüks araçlarla uluslararası bir uyuşturucu ağı kurdu. Çaldıkları otomobilleri "narkotik fonuna" dönüştüren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari âşıkların kaçışı, İstanbul Narkotik Polisi'nin Sarıyer'deki nefes kesen operasyonuyla son buldu. SABAH, yeşil sahalardan yeraltı dünyasının zirvesine uzanan, akıl almaz bir suç ve finans döngüsünün detaylarına ulaştı...
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:55