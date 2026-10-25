Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

Moğolistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Odbayar Otgonbat ve sevgilisi, çaldıkları sıfır kilometre lüks araçlarla uluslararası bir uyuşturucu ağı kurdu. Çaldıkları otomobilleri "narkotik fonuna" dönüştüren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari âşıkların kaçışı, İstanbul Narkotik Polisi'nin Sarıyer'deki nefes kesen operasyonuyla son buldu. SABAH, yeşil sahalardan yeraltı dünyasının zirvesine uzanan, akıl almaz bir suç ve finans döngüsünün detaylarına ulaştı...

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Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:55
SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

29 yaşındaki Odbayar Otgonbat, futbol otoriteleri tarafından ülkesinin gelecekteki en önemli orta saha yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Moğolistan Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Brera Ilch FC ve ardından Khovd Western FC kulüplerinde profesyonel olarak forma giyen futbolcu, sergilediği performansla Moğolistan Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Genç yaşta elde ettiği bu başarılarla spor camiasında gıptayla bakılan bir isim haline gelen Otgonbat, kariyerini ani bir kararla noktaladıktan sonra taktiksel zekasını illegal sektöre aktardı.

SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

LÜKS FİLOYU BİR GECEDE ÇALDILAR

İddiaya göre eski futbolcunun kurduğu şebeke, mülkiyet ve narkotik suçlarını birbirini fonlayacak şekilde entegre eden iki aşamalı bir finans mekanizması üzerinden çalışıyordu. İlk adımda Otgonbat ve sevgilisi Dashdemberel, Moğolistan'daki otomotiv distribütör ağlarının açıklarını ve gümrüklü lojistik sahalarını hedef aldı. Bu doğrultuda çete distribütör firmaların depolarından sıfır kilometre 15 adet otomobil çaldı.

SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

Çalınan lüks araçlar hemen gizli hangarlara çekilerek, takibi imkânsız hale getirmek için şasi numaraları (VİN kodları) profesyonel ekipmanlarla kazındı, güvenlik sistemleri ve elektronik beyinleri yazılımsal olarak değiştirilerek fabrika çıkış kimlikleri tamamen yok edildi. Ardından, sahte tescil belgeleri ve uydurma ruhsatlarla yasal sisteme sokulan bu lüks filo, karaborsada hızla eritilerek takibi imkânsız bir "sıcak para" havuzuna dönüştürüldü.

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SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

NARKOTİK FONUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Daha sonra ise vurgunun en stratejik katmanını oluşturan ikinci aşama için Otgonbat'ın sevgilisi Dashdemberel devreye girdi. Araçların karaborsa satışından elde edilen milyonlarca dolarlık nakit para, yasal bankacılık sistemine sokulmadan Dashdemberel'in kurduğu sistemle yeraltı kuryeleri aracılığıyla narkotik ağının genişletilmesi ve büyük ölçekli yasa dışı madde sevkiyatlarının yapılması için "başlangıç sermayesi" (ana finansman kaynağı) olarak kullanıldı.

SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

KIRMIZI VE MAVİ BÜLTEN ÇIKARILDI

Moğolistan Narkotik Birimleri, lüks araç hırsızlığından elde edilen kara paranın uyuşturucu sevkiyatını fonlamak için kullanıldığını resmi olarak saptayıp operasyon düğmesine bastığında ise Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel'in ülkeden çoktan kaçtığı belirlendi.

SON DAKİKA! Yeşil sahalardan zehir imparatorluğuna! Detaylara SABAH ulaştı: O çaldı sevgilisi sattı! Lüks filoyu narkotik fonuna dönüştürdüler

İSTANBUL'DA NARKOTİK EKİPLERİNDEN DEV OPERASYON!

Moğolistan'daki adli makamlarca 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan mavi bülten ile aranan Mandukhai Dashdemberel ve 'hırsızlık' suçundan kırmızı bülten ile aranan Odbayar Otgonbat'ın Sarıyer'de bir evde saklandığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de operasyon için düğmeye bastı. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#INTERPOL #SARIYER #SABAH