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SON DAKİKA | Yıllarca karanlıkta kalan olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden açılmıştı! Palu Ailesi dosyasında Yargıtay son noktayı koydu
SON DAKİKA | Yıllarca karanlıkta kalan olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden açılmıştı! Palu Ailesi dosyasında Yargıtay son noktayı koydu
Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerce ekran başından takip ettiği ve kamuoyunda "Palu Ailesi Davası" olarak bilinen davada Yargıtay nihai kararını verdi. Kocaeli'de Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık enişte Tuncer Ustael'e verilen olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezası onanırken, diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
Giriş Tarihi: 05.08.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 06:41