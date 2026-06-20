SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'NİN ÖNEMİ NEDİR?

TYT, sadece önlisans adayları için değil 4 yıllık bölüm hedefleyen adaylar için de kritik. Çünkü yerleştirme puanında TYT netleri önemli bir ağırlığa sahip. 4 yıllık bölümlerde yerleştirme puanlarının yüzde 40'ı TYT'den geliyor. Bu nedenler özellikle TYT'de güçlü net yapan adaylar, yarınki AYT öncesi önemli bir avantaj elde ediyor.

SESSİZLİK ÇAĞRISI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin" dedi.

ADAYLARIN EN GENCİ 16 EN YAŞLISI 87 YAŞINDA

En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvurdu.YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday beş ya da daha fazla kez başvurdu.

SINAV ÜCRETİ ALINMADI

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.