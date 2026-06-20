Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT'de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT'de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca adayın aylardır hazırlandığı YKS maratonu bugün başlıyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu YKS'de tüm adaylar TYT oturumuna katılacak. YKS maratonu yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. 2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:31
SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün başlıyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başlayacak. Bu yıl YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu ve tüm adaylar TYT oturumuna katılacak. Sınav, Türkiye genelinde büyük bir organizasyonla gerçekleştiriliyor.

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEV SINAV OPERASYONU

TYT yalnızca adaylar için değil, organizasyon açısından da dev bir operasyon anlamına geliyor. Binlerce bina ve on binlerce salonda gerçekleştirilecek sınav için yüz binlerce görevli sahada olacak.

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınav evraklarının hazırlanmasından salon yerleşimlerine kadar tüm süreçte yüksek güvenlikli sistemler kullanıyor. Sınav evrakları kapalı matbaa merkezlerinde hazırlanarak özel güvenlik önlemleriyle sınav merkezlerine ulaştırıldı. Sınav binalarında emniyet güçleri, bina sorumluları ve gözetmenler görev yapacak.

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SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

120 SORU, 165 DAKİKA

TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Test dağılımı şöyle:

Türkçe: 40 soru
Temel Matematik: 40 soru
Sosyal Bilimler: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü; Fen Bilimleri testinde ise fizik, kimya ve biyoloji soruları yer alacak.

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzmanlara göre bu yıl da ÖSYM'nin son yıllardaki soru eğilimi devam edecek. Ezber bilgiden çok yorumlama, analiz etme ve bilgiyi günlük hayata uyarlama becerisi ölçülecek.

Özellikle Türkçe testinde uzun paragraf soruları belirleyici olacak. Matematikte ise işlem yoğunluğundan çok mantık yürütme ve problem çözme becerisi ön plana çıkacak. Grafik, tablo ve günlük yaşam senaryolarıyla desteklenen soruların ağırlıkta olması bekleniyor.

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVDA NELER YASAK?

Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, çanta, cüzdan ve elektronik cihazlar bina içine alınmayacak. Şeffaf pet şişe içinde suya ise izin veriliyor.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA

YKS maratonu yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. 2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

SON DAKİKA! YKS sınavı maratonu başlıyor! TYT’de 2.4 milyon aday yarışıyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'NİN ÖNEMİ NEDİR?

TYT, sadece önlisans adayları için değil 4 yıllık bölüm hedefleyen adaylar için de kritik. Çünkü yerleştirme puanında TYT netleri önemli bir ağırlığa sahip. 4 yıllık bölümlerde yerleştirme puanlarının yüzde 40'ı TYT'den geliyor. Bu nedenler özellikle TYT'de güçlü net yapan adaylar, yarınki AYT öncesi önemli bir avantaj elde ediyor.

SESSİZLİK ÇAĞRISI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin" dedi.

ADAYLARIN EN GENCİ 16 EN YAŞLISI 87 YAŞINDA

En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvurdu.YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday beş ya da daha fazla kez başvurdu.

SINAV ÜCRETİ ALINMADI

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

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