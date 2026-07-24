SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

6 MİLYON 997 BİN LİRALIK "BORÇ İADESİ"

Diğer para hareketi ise 12 Eylül 2024'te gerçekleşti. Bulut'un hesabına Bustech şirketinden, açıklama kısmına "Fatih Yadoğlu borç iadesi" yazılarak 6 milyon 997 bin lira gönderildi. Bir gün sonra Bulut'un hesabından Cafer Mahiroğlu'na 6 milyon 800 bin lira aktarıldı. Milyonluk para trafiğini kabul eden Bulut, bu işlemin de işveren-çalışan ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Onur Çelik isimli kişiyi tanımadığını ve aralarındaki para transferinin nedenini bilmediğini de ifade eden Bulut, bu kişiden gelen parayı Bustech'e göndermesinin de aynı talimat zincirinin sonucu olduğunu ileri sürdü.