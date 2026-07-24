Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

SON DAKİKA… CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakkındaki para teslimi iddiasını reddeden Bulut, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait şirkette çalıştığı dönemde şahsi hesabına gönderilen milyonlarca liralık para transferlerini doğruladı. Paraları şirket muhasebesinin talimatıyla farklı kişi ve şirketlere aktardığını söyleyen Bulut, Mahiroğlu'dan gelen 305 bin liranın ertesi gün Bustech'e gönderilmesini ve yaklaşık 7 milyon liralık para trafiğini de kabul ederek, "Ben şirketin maaşlı çalışanıydım, gelen talimatları uyguladım" savunmasını yaptı. İşte haberin ayrıntıları…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 16:06
SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

Soruşturma kapsamında ifade veren Serdar Tuna'nın, Aşkın Kaynar tarafından Doruk Bulut'a naylona sarılı 7-8 deste hâlinde para verildiği yönündeki beyanı Bulut'a soruldu. Bulut, Serdar Tuna'yı tanımadığını söyleyerek para teslimi iddiasını reddetti.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

HUSUMET SAVUNMASINA SIĞINDI

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile geçmişte adaylık yarışına girdiklerini anlatan Bulut, aralarında rakip olmaları nedeniyle husumet olduğunu söyleyen Bulut, belediye üzerinden kendisine para gönderildiği iddiasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu savundu.

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SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

CAFER MAHİROĞLU'NUN ŞİRKET PARALARI ŞAHSİ HESABINA GELDİ

Bulut, Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'na ait Özdemir Üç Tekstil şirketinde yaklaşık beş yıl satış ve pazarlama şefi olarak çalıştığı söyledi. Bulut, Mahiroğlu tarafından kendi şahsi hesabına gönderilen paraları, şirket muhasebesinin talimatıyla başka kişi ve şirketlere aktardığını kabul etti. Paraların şirket hesabı yerine neden kendi hesabına gönderildiği sorulan Bulut, o dönemde Mahiroğlu'nun şirket hesaplarında "muhasebesel sorun veya sıkıntı" bulunmuş olabileceğini düşündüğünü söyledi. "Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

TRANSFER EDİLEN PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYOR

Savcılık, Bulut'a 16 Aralık 2022 tarihinde Cafer Mahiroğlu'ndan şahsi hesabına gönderilen 160 bin lirayı sordu. Bulut, eşinin o dönemde Fatih Yadoğlu'na ait Bustech şirketinde sigortalı olarak çalıştığını söyledi ancak paranın kaynağını bilmediğini belirtti.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

Kendisinin Özdemir Üç Tekstil'de, eşinin ise Bustech'te çalıştığını anlatan Bulut, ardışık transferlerin işveren talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu. Paraların kısmen Bustech'e, kısmen de Bustech'te çalışan eşine yönlendirildiğini kabul eden Bulut, kendisi ve eşinin hesaplarında maaş dışında para kalmadığını ileri sürdü.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

GELEN PARALAR BUSTECH'E GİTTİ

Bulut'un hesabındaki dikkat çekici hareketlerden biri de 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşti. Cafer Mahiroğlu'ndan Doruk Bulut'un hesabına 305 bin lira gönderildi. Bulut, bu paranın 304 bin lirasını kısa süre sonra Bustech şirketine aktardı.

Söz konusu işleme ilişkin Bulut, "Cafer Mahiroğlu'ndan gelen talimat bu şekildeydi" savunmasını yaptı. Mahiroğlu ile Fatih Yadoğlu arasında Bustech üzerinden bir ortaklık veya şirket sahipliği ilişkisi bulunup bulunmadığını bilmediğini söyleyen Bulut, kendisinin yalnızca kendisine bildirilen hesabı kullandığını ileri sürdü.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

6 MİLYON 997 BİN LİRALIK "BORÇ İADESİ"

Diğer para hareketi ise 12 Eylül 2024'te gerçekleşti. Bulut'un hesabına Bustech şirketinden, açıklama kısmına "Fatih Yadoğlu borç iadesi" yazılarak 6 milyon 997 bin lira gönderildi. Bir gün sonra Bulut'un hesabından Cafer Mahiroğlu'na 6 milyon 800 bin lira aktarıldı. Milyonluk para trafiğini kabul eden Bulut, bu işlemin de işveren-çalışan ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Onur Çelik isimli kişiyi tanımadığını ve aralarındaki para transferinin nedenini bilmediğini de ifade eden Bulut, bu kişiden gelen parayı Bustech'e göndermesinin de aynı talimat zincirinin sonucu olduğunu ileri sürdü.

SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

HTS KAYITLARINA "KÜÇÜK İLÇE" SAVUNMASI

Bulut; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Aykut Batur ve Fatih Yavuz'la yaptığı görüşmelerin siyasi ve idari ilişkilerden kaynaklandığını söyledi. Aşkın Kaynar ile yalnızca sekiz görüşme kaydı bulunduğunu belirten Bulut, belediye ve parti programlarında aynı baz istasyonundan sinyal vermelerinin normal olduğunu savundu.

#HALK TV #SİLİVRİ