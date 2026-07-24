SON DAKİKA… Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP’li Doruk Bulut’un ifadesinde Cafer Mahiroğlu detayı: 7 milyon liralık para trafiği…

SON DAKİKA… CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakkındaki para teslimi iddiasını reddeden Bulut, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait şirkette çalıştığı dönemde şahsi hesabına gönderilen milyonlarca liralık para transferlerini doğruladı. Paraları şirket muhasebesinin talimatıyla farklı kişi ve şirketlere aktardığını söyleyen Bulut, Mahiroğlu'dan gelen 305 bin liranın ertesi gün Bustech'e gönderilmesini ve yaklaşık 7 milyon liralık para trafiğini de kabul ederek, "Ben şirketin maaşlı çalışanıydım, gelen talimatları uyguladım" savunmasını yaptı. İşte haberin ayrıntıları…