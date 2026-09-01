SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! “Nereye kaçacaktın?” sorusuna bakın ne cevap verdi!

SON DAKİKA… Edinilen bilgilere göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda yapılan arama ve kontrollerde, aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.