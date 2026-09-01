Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! “Nereye kaçacaktın?” sorusuna bakın ne cevap verdi!

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! “Nereye kaçacaktın?” sorusuna bakın ne cevap verdi!

SON DAKİKA… Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kocabıyık'ın gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:51
SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

SON DAKİKA… Edinilen bilgilere göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda yapılan arama ve kontrollerde, aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

ARİF KOCABIYIK TIR DORSESİNDEN ÇIKTI

Yapılan kontrollerde söz konusu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

Yapılan sorgulamada, kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

BULGARİSTAN'A GİDEN TIRDA YAKALANDI

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a çıkış yapmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

Olayın tespit edilmesinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler başlatılarak; Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!

NEREYE KAÇACAKTIN" SORUSUNA PES DEDİRTEN CEVAP

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför Muhterem Altıntaş sorgu için savcılığa götürüldü.

SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!
SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!
SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!
SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! Nereye kaçacaktın? sorusuna bakın ne cevap verdi!
#BULGARİSTAN #YOUTUBE