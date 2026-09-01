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SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! “Nereye kaçacaktın?” sorusuna bakın ne cevap verdi!
SON DAKİKA… YouTuber Arif Kocabıyık TIR dorsesinde yakalandı! “Nereye kaçacaktın?” sorusuna bakın ne cevap verdi!
SON DAKİKA… Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kocabıyık'ın gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:51