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SON DAKİKA…Diyarbakır’da eşini rahatsız eden adamı bıçakla öldürmüştü! Sanıktan mahkemede şok itiraf!
SON DAKİKA…Diyarbakır’da eşini rahatsız eden adamı bıçakla öldürmüştü! Sanıktan mahkemede şok itiraf!
Diyarbakır'da Erkan Ceylan'ı (40) eşini rahatsız ettiği iddiasıyla çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, duruşmadaki savunmasında, "Olaydan 1 yıl kadar önce çocuğum oldu. Ben bu çocuğa sahip olmak için 7-8 yıl bekledim. Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor" dedi. Erkan Ceylan'ın eşi S.C. ise sanığın kendisine, 'Eşin rahat durmuyor' mesajı gönderdiğini belirterek, "Ben de 'Allah bunların ikisinin de belasını versin, bıktım bunlardan' diye cevap verdim. 5 çocukla ortada kaldım. Şikayetçiyim" dedi.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 16:45