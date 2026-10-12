SON DAKİKA…Diyarbakır’da eşini rahatsız eden adamı bıçakla öldürmüştü! Sanıktan mahkemede şok itiraf!

Erkan Ceylan

'KONUŞMAK İÇİN YANINA GİTMİŞTİM'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Yusuf Dağkıran, maktulün yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Erkan Ceylan'ın eşini rahatsız ettiğini ileri süren Yusuf Dağkıran, "Ben 8 kere Erkan'ın eşimi aramasına denk geldim. Eşim ağlıyordu, kendini binadan atmak istiyordu. 'Bu adam başıma bela olmuş' diyordu. Ben de ona inanıyordum. Benim oraya gitmemin amacı öldürmek değildi. Maktulün ailesine ulaşmaya çalıştım ancak çözüm bulamadım. Onlara küfür veya hakaret ettiğimi iddia ediyorlar. Eşimi rahatsız ediyor diye gidip yalvarayım mı? Tasarlayarak yapmadım. Olaydan 6 ay önce ev almak için taksite de girdim. Birini öldürmek istesem ev almayı düşünmem. Olay günü konuşmak için yanına gitmiştim. Ayrıca cinayet nedeniyle değil, tişörtüm yırtıldığı için değiştirdim. Bıçak yasak olmasına rağmen işimiz gereği lazım olduğu için yanımda bulunduruyordum. Ben sismik vibratör operatörüyüm. Çalışma sırasında kablolar birbirine dolandığı için kesmek amaçlı bıçağı yanımda taşıyordum. Erkan, eşimi rahatsız ettiği için kendisinden şikayetçi oldum, durumu ailesine, patronlarına da söyledim. Ancak Erkan'a ulaşamayınca evine gidip konuşmak istedim. Benim çok güzel bir işim vardı, huzurum vardı. Olaydan 1 yıl kadar önce çocuğum oldu. Ben bu çocuğa sahip olmak için 7-8 yıl bekledim. Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor. Çocuğum kız kardeşimin yanındadır. Eşimden ise haberim yok. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum" dedi.