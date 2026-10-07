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SON DAKİKA...Oğullarını öldürüp cesedini yol kenarına atmışlardı: Cani anne ile babanın cezası belli oldu!
SON DAKİKA...Oğullarını öldürüp cesedini yol kenarına atmışlardı: Cani anne ile babanın cezası belli oldu!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve baba "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 12:09