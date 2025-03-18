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SON DAKİKA:SED ödemeleri hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş duyurdu: Rakam 1 milyar 224 milyon lira...
SON DAKİKA:SED ödemeleri hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş duyurdu: Rakam 1 milyar 224 milyon lira...
Son dakika haberi...Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:03