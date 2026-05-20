Trend Galeri Trend Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 20 MAYIS ÇARŞAMBA 2026 | Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularını araştırmaya başladı. Güncellenen son dakika depremler listesi, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları anlık olarak ortaya koyuyor. Özellikle AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler ön plana çıkıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 10:03
Günün erken saatlerinde Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar, arama motorlarında yoğun şekilde "son depremler listesi" sorgusu yapmaya başladı. Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Anlık güncellenen listeler sayesinde kullanıcılar, yaşadıkları bölgede meydana gelen sarsıntılar hakkında bilgi edinebiliyor.

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

Malatya Battalgazi merkez üssünde 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 09:00 saatinde gerçekleşen sarsıntı yerin 7.03 km altında gerçekleşti.

  • Büyüklük:5.6 (Ml)
  • Yer:Battalgazi (Malatya)
  • Tarih:2026-05-20
  • Saat:09:00:14 TSİ
  • Enlem:38.27417 N
  • Boylam:38.57944 E
  • Derinlik:7.03 km

20 MAYIS 2026 SON DEPREMLER

Resmi kayıtlara yansıyan bugünün dikkat çeken depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyor:

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
