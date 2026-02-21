Trend
SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 ŞUBAT 2026: AFAD ve Kandilli ile son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Malatya Pütürge'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı yerin 9.39 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat 2026 Cumartesi sabahı yaşanan bu sarsıntı sonrası Malatya depremi ile ilgili son durum ve güncel son depremler listesi takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 17:58