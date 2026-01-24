Trend Galeri Trend Yaşam Son Depremler Listesi 24 Ocak 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu!

Balıkesir'i sarsan 5.1'lik depremin ardından Türkiye genelindeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, artçı sarsıntı olup olmadığını ve son depremlerin nerelerde yaşandığını merak ederken, güncel veriler az önce deprem mi oldu sorusuyla yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:35
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler anbean takip edilirken son depremler listesi güncellendi. Dün akşam meydana gelen Balıkesir merkezli depremin ardından yaşanan artçılar, 24 Ocak 2026 tarihli listede yer aldı.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 00.24'te kayda geçen sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Bursa, İzmir, İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Artçılar sabah saatlerine kadar devam etti.

SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 OCAK 2026

Aşağıda yer alan link yardımıyla en son sarsıntıları anlık olarak takip edebilirsiniz;

