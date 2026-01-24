Son Depremler Listesi 24 Ocak 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu!

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 00.24'te kayda geçen sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Bursa, İzmir, İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Artçılar sabah saatlerine kadar devam etti.