SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler!

Muğla'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve şiddeti hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle paylaşıldı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 22 Ekim 2025 son depremler listesi…