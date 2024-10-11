Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

CİNAYETE YÖNLENDİREN BİRİSİ Mİ VAR?



Çelik'in cep telefonunun bulunmasıyla birlikte, soruşturmada önemli bir aşamaya geçilmesi bekleniyor. Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri mercek altına alacak olan güvenlik birimlerinin, özellikle çifte cinayete kendisini yönlendiren farklı bir şahsın olup olmadığının da izini sürecek.