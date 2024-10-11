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Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, geçtiğimiz hafta, yarım saat arayla dehşet saçtı. Önce Ayşenur Halil'e kendi evinde kıydı. Ardından Edirnekapı surlarında buluştuğu İkbal Uzuner'i canice öldürüp metrelerce yükseklikten atlayarak canına kıydı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı. Cep telefonunun son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:54
Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

stanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19),Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19)katletti. Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı.

Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara yine SABAH ulaştı. Katil zanlısı Çelik'in kullandığı şahsi cep telefonunun kayıp durumda olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, ilk etapta Semih Çelik'in cep telefonunu bulmak için yoğun bir mesai içerisinde.

Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

SON SİNYALİ SURDAN VERDİ

Güvenlik güçleri yaptığı çalışmalar neticesinde, katil Semih Çelik'in cep telefonunun son olarak surlarda sinyal verdiğini tespit etti. Çelik'in cep telefonu, İkbal Uzuner'i katlettiği surlarda ve çevresindeki alan detaylı bir şekilde aranıyor.

Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

Surun büyük dehlizlerine ve surlarda bulunan gediklere varana kadar her noktada cep telefonu arayan ekipler, cep telefonunun son olarak buradan sinyal verdiğini tespit etti.

Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?

CİNAYETE YÖNLENDİREN BİRİSİ Mİ VAR?

Çelik'in cep telefonunun bulunmasıyla birlikte, soruşturmada önemli bir aşamaya geçilmesi bekleniyor. Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri mercek altına alacak olan güvenlik birimlerinin, özellikle çifte cinayete kendisini yönlendiren farklı bir şahsın olup olmadığının da izini sürecek.

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