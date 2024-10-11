Son sinyali Sur’dan vermişti… Katil Semih Çelik’in cep telefonu kayıp! Cinayete yönlendiren birisi mi var?
İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, geçtiğimiz hafta, yarım saat arayla dehşet saçtı. Önce Ayşenur Halil'e kendi evinde kıydı. Ardından Edirnekapı surlarında buluştuğu İkbal Uzuner'i canice öldürüp metrelerce yükseklikten atlayarak canına kıydı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı. Cep telefonunun son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:54