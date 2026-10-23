Trend Galeri Trend Yaşam Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

Günlerin kısalması, güneş ışığından daha az yararlanılması sonbaharda bazı kişilerde enerji düşüklüğü ve yorgunluk şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, ruh haline iyi gelecek besinleri açıkladı. Bunlar, balık, ceviz, yumurta ve tam tahıllar.

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GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:51
Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

Sonbaharda değişen ruh halinin dengeli beslenme ile desteklenebileceğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yine de değişen ruh halinin yalnızca beslenmeyle açıklamayacağının da altını çizdi. Doç. Dr. Bakır, beslenme düzeninin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, tavsiyelerde bulundu...

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

ABUR CUBUR ZARARLI
Doç. Dr. Bakır, kişilerin zaman zaman keyif almak, duygu durumunu iyileştirmek, kendini şımartmak amacıyla tükettiği zararlı yiyeceklere karşı da uyararak, şöyle dedi: "Eklenti şeker, aşırı işlenmiş yiyecekler, abur cubur, pastane ürünleri, kızartmalar, şarküteri ürünleri gibi yiyecekler duygusal olarak bizi olumsuz etkiler. Bu besinlerin vücudumuzdaki iltihaplanmaları da arttırdığı gösterilmiştir."

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

TEK BİR BESİN ÖNLEMEZ
Doç. Dr. Bakır, şu uyarıda da bulundu: "Omega-3 yağ asitleri, B grubu vitaminleri, protein, lif ve çeşitli mineraller açısından zengin besinlerin günlük beslenmede yer alması önemli. Ancak hiçbir besinin tek başına depresyonu önleme veya tedavi etme özelliği bulunmaz."

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Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

UYKU VE GÜN IŞIĞI ÖNEMLİ
Sonbaharda iyi hissetmek için düzenli uyku, fiziksel aktivite, gün ışığından yararlanma ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Bakır, "Sürekli devam eden çökkünlük, ilgi kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri ya da günlük yaşamı etkileyen yorgunluk durumunda bir sağlık uzmanına başvurulmalı. Özellikle D vitamini gibi takviyeler gelişigüzel kullanılmamalı, ihtiyaç durumu hekim tarafından değerlendirilmeli" dedi.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

HAFTADA 2 KEZ BALIK, KAHVALTIDA YUMURTA TÜKET

Doç. Dr. Bakır, ruh sağlığını destekleyen 10 besini şöyle sıraladı:

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

1 BALIK: Mevsiminde ızgara veya fırında pişmiş balıklar, beyin işlevlerinde rol oynayan omega-3 yağ asitleri ile bağışıklığı da destekliyor.
Yeterli ve dengeli beslenme kapsamında haftada 2 kere tüketilmeli.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

2 YUMURTA: Kaliteli protein kaynağı olan yumurta, B grubu vitaminleri de içeriyor. Dengeli bir kahvaltının parçası olarak tüketilebilir.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

3 YOĞURT VE KEFİR: Protein ve kalsiyum içeren bu besinler, günlük beslenmenin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

4 YULAF: Lif içeriğiyle öne çıkan yulaf, daha uzun süre tokluk hissinin korunmasına yardımcı olurken, birçok kronik hastalıktan koruyor.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

5 TAM TAHILLI EKMEK: Beyaz ekmek yerine tam tahıllı seçeneklere yönelmek, dengeli beslenme açısından yarar sağlıyor.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

6 KURU BAKLAGİLLER: Mercimek, kuru fasulye ve nohut bitkisel protein, lif ve B vitamini içeren baklagillerdir.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

7 YEŞİL VE TURUNCU SEBZELER: Posa, iltihaplanmayı önleyici biyoaktif bileşenler ve çeşitli vitaminleri içeren bu sebzeler, bağışıklığımızı destekliyor.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

8 TURUNCU VE KIRMIZI MEYVELER: C vitamini, lif ve çokça biyoaktif bileşen içeren turunçgiller ve nar gibi mevsiminde tüketilebilecek meyveler iyi bir seçenek.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

9 KURU YEMİŞLER: Fındık, badem, ceviz gibi yemişler magnezyum, E vitamini ve sağlıklı yağlar içeriyor.

Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

10 SIVI TÜKETİMİ: Başta su olmak üzere, ayran, süt veya bitki çaylarından alınacak sıvılar, bağışıklığımızın ve sağlığımızın korunması için olmazsa olmazdır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör