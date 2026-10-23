Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor

UYKU VE GÜN IŞIĞI ÖNEMLİ

Sonbaharda iyi hissetmek için düzenli uyku, fiziksel aktivite, gün ışığından yararlanma ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Bakır, "Sürekli devam eden çökkünlük, ilgi kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri ya da günlük yaşamı etkileyen yorgunluk durumunda bir sağlık uzmanına başvurulmalı. Özellikle D vitamini gibi takviyeler gelişigüzel kullanılmamalı, ihtiyaç durumu hekim tarafından değerlendirilmeli" dedi.