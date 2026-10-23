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Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor
Sonbahar depresyonuna karşı 10 şifalı besin! Haftada en az 2 kez tüketin: Yorgunluğu söküp atıyor
Günlerin kısalması, güneş ışığından daha az yararlanılması sonbaharda bazı kişilerde enerji düşüklüğü ve yorgunluk şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, ruh haline iyi gelecek besinleri açıkladı. Bunlar, balık, ceviz, yumurta ve tam tahıllar.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:51