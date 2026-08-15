Sonbahar gelmeden gardırobunuzu hazırlayın!  İskandinav şıklığı eylül ayını etkisi altına alacak! 

PUANTİYELER YİNE GÖZDE

Kopenhag Moda Haftası'ndaki sokak stili , baskılarla doluydu. Ancak sezonun baskın desen trendi olan puatiyeler belki de görmeye çok da alışık olmadığımız şekillerde sokaklarda karşımıza çıktı. Rengarenk hatta uyumlu olacağını düşünemeyeceğiniz farklı renklerdeki puantiyeler bu sezon bol bol karşımızdaydı. Moda haftasına katılanlar, büyük ve küçük noktaları bir arada kullanarak ölçekle denemeler yaptı. Bazıları ise olumlu ve olumsuz etkilerle oynamak için tek renkli tasarımları tercih etti. Beyaz veya krem rengi zemin üzerine siyah puantiyeler, bazıları için nötr bir renk görevi gördü. Ve beklenmedik şekilde puantiye deseni en çok kamuflaj desenli parçalarla bir arada kullanıldı.

PÜSKÜL DETAYI

Kombinlere daha farklı, dikkat çekici ve bohem bir hava katmanın en kesin yolu kesinlikle püsküller. Bu detay, hemen hemen her kıyafete ilgi çekici bir hava katmanın yanı sıra, bir odaya girmeden önce bile varlığınızı belli eder. Püsküllü ceketler, eteklerde püsküllü bitişler, püskül detaylı çantalar. Bu sezon hepsi çok ama çok popüler.