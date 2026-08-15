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Sonbahar gelmeden gardırobunuzu hazırlayın! İskandinav şıklığı eylül ayını etkisi altına alacak!
Sonbahar gelmeden gardırobunuzu hazırlayın! İskandinav şıklığı eylül ayını etkisi altına alacak!
Moda dünyası yeniden sokağın sesine kulak veriyor. Kopenhag Moda Haftası'nda bermuda şortlar klasik gömleklerle, kalem etekler renkli üstlerle buluşurken puantiyeler, püsküller, düz paça jeanler ve ışıltılı parçalar da dikkat çekti. Yeni sezonun en güçlü ilhamı yine İskandinav sokaklarından geliyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 10:36