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Sopayla öldürülen Haluk'un ailesinden şok iddia! 'Elleri ve kolları bağlı halde bulduk!”
Sopayla öldürülen Haluk'un ailesinden şok iddia! "Elleri ve kolları bağlı halde bulduk!”
Adana'da tartıştığı Abdulkadir Öden (57) tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü öne sürülen Haluk Taş'ın (34) ailesi, olayda başka şüphelilerin de bulunduğunu iddia ederek konunun tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Taş'ın kardeşi Ayşe Nur Kar (29), "Ağabeyimi elleri ve kolları bağlı, boynundan vurulmuş ve beyin kanaması geçirmiş halde ölü bulduk. Ağabeyimin olay yerinde yaralanan arkadaşı Bahri A. (62), cinayet şüphelisi Abdulkadir Öden ile birlikte olay yerinden ayrılmış. Yetkililerden olaydaki tüm şüphelilerin tespit edilmesini ve cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 11:27