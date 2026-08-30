Sopayla öldürülen Haluk'un ailesinden şok iddia! "Elleri ve kolları bağlı halde bulduk!”

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde 23 Ağustos 2025'te olay meydana geldi. Belediye işçisi Haluk Taş birlikte gezintiye çıktığı arkadaşı Bahri A. ile birlikte, Abdulkadir Öden'in iş yerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir Öden, iddiaya göre, Bahri A. ile Haluk Taş'ı sopayla dövüp, kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bahri A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma, Öden ile Bahri A.'yı gözaltına aldı.

'BİRBİRİNİ SUÇLADILAR'

Bahri A. ifadesinde, Abdulkadir Öden'in Haluk Taş'ı sopayla darbettiğini ve kendisini de tehdit ederek işkence yaptığını öne sürdü. Bahri A. ayrıca ifadesinde Taş'ı oğlu gibi gördüğünü ona bir zarar vermediğini belirtti.