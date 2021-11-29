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Sosyal medya bu genç kadını konuştu! Balık yakalama yöntemi milyonlarca kez izlendi

Sosyal medya üzerinden yapılan ustalıklar büyük kitlelere ulaşabiliyor. Youtube, Facebook, İnstagram ve Twitter gibi mecralardan ustalıklarını sergileyen kimi yetenekler milyonlarca kez izlenebiliyor. Bu genç kadın da onlardan biri. Balık avlama yöntemiyle sosyal medyada fenomen haline gelen genç kadın öyle bir iş başardı ki...İşte sizleri şaşkına çevirecek olan balık yakalama yöntemi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 09:54 PAYLAŞ